Coronavirus: a Milano riaprono biblioteche, musei e mostre (2)

(Adnkronos) - La mostra 'Roberto Cotroneo. Nel teatro dell'arte', come programmato, sarà aperta al pubblico nell'Appartamento dei Principi di Palazzo Reale dal 6 marzo al 29 marzo 2020, con ingresso libero. Al Mudec riapre domani la mostra 'Elliott Erwitt. Family', in programma a MudecPhoto fino al 29 marzo, mentre l'apertura della mostra 'Robot. The Human Project' è stata rimandata. La mostra 'Ri-Scatti', in programma al Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea, è stata posticipata a ottobre, dal 16 al 25.

Tutti i visitatori di mostre e musei sono invitati a rispettare le indicazioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato ieri d'intesa con il Ministero della Salute in materia di contenimento del contagio da coronavirus, e in particolare a tenere una distanza di sicurezza e cortesia di almeno un metro, sia davanti alla biglietteria che durante tutto il percorso di visita e nel bookshop.

L'accesso alle sale è contingentato in base alla capienza delle sale stesse e il personale è incaricato di facilitare e tutelare il corretto svolgimento delle visite.