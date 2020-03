Roma, buste esplosive smistate a Fiumicino: ferite tre donne. Ancora in corso le indagini

02 marzo 2020 a

Tre buste esplosive sono state recapitate in tre luoghi diversi tra Fiumicino e Roma: tre donne sono rimaste ferite. Sarebbero tre casi, non collegati tra loro, ma le indagini sono ancora in corso da parte di polizia e carabinieri. L’ultimo episodio è avvenuto nella sera di lunedì alle 19.15 in via Fusco a Roma dove una donna ha aperto una busta che le era stata recapitata, venendo investita da una esplosione che le ha provocato ferite alle mani. Poco prima, alle 18.22, stessa sorte era toccata ad un’altra donna in via Piagge.

Anche lei ha riportato ferite alle mani a causa dell’esplosione di un plico. Ieri sera, invece, alle 23.30 circa l’esplosione causata da un pacco ha ferito una dipendente del centro di smistamento postale in via Cappannini a Fiumicino. Per lei dieci giorni di prognosi. I feriti sono persone comuni e non sembrano avere legami tra di loro.