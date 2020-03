Coronavirus, primi contagi a Milano: due magistrati positivi al test. Intanto si registra anche il primo caso in Rai

03 marzo 2020 a

Il coronavirus dilaga in tempi velocissimi. Secondo le ultime notizie l'epidemia cinese è arrivata fino a Milano. Qui si registrano due magistrati del Tribunale risultati positivi al tampone: uno della sesta civile e uno della sezione Misure di prevenzione. "Non stanno male" mette le mani avanti Roberto Bichi, presente del Tribunale di Milano sui due infetti ora in isolamento,Intanto le procedure per evacuare e igienizzare il sesto piano del Palazzo di giustizia sono già state avviate.

Non solo, perché la Rai ha reso noto che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell’Azienda. Il contagiato è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. Il dipendente è risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni, mentre la Rai ha aumentato i controlli già elevati.