Coronavirus, Roberto Burioni: "17 medici in isolamento a Pesaro-Urbino, se si ammalano è il guaio peggiore"

Dalla provincia di Pesaro-Urbino arriva una brutta notizia: sale a 17 il numero di medici di base attualmente in isolamento. Tre sono risultati positivi al coronavirus: uno è ricoverato in medicina d'urgenza a Marche Nord e due sono in quarantena domiciliare con qualche linea di febbre. In tutta Italia sono circa 70 i medici di base e gli specialisti non ospedalieri in isolamento, in proporzione i 17 nella provincia di Pesaro-Urbino sono un numero pesante. E infatti Roberto Burioni su Twitter avvisa che "oltre 25mila persone hanno perso il loro punto di riferimento sanitario. Priorità assoluta difendere i medici. Se si ammalano massicciamente è il guaio peggiore".