Coronavirus in Italia, Angelo Borrelli: "Ci sono 5.061 contagiati (più 1.145), il totale dei decessi è 233"

Aumentano esponenzialmente i contagiati da Coronavirus in Italia: "In totale i guariti sono 589, 66 in più rispetto a ieri. I deceduti oggi sono 36: 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 in Puglia", annuncia il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli. "I positivi sono 5061, con un incremento di 1145". Anche se oggi in Lombardia "si sono aggiunti 300 casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati sul laboratorio di Brescia". Il totale dei decessi in Italia è 233.

"State a casa, il virus si sta propagando". Situazione ormai fuori controllo? Il disperato appello dell'assessore

Gli ospedali lombardi sono in affanno. "In serata potrebbe esserci un primo trasferimento di persone ricoverate in terapia intensiva dalla Lombardia in altre Regioni", spiega Borrelli in conferenza stampa. "Per quanto riguarda il numero dei posti letto, abbiamo posti in Piemonte, Liguria, Veneto. In riferimento alla Lombardia guardiamo ai posti più vicini - aggiunge -. Stiamo lavorando per incrementare il numero dei posti letto in terapia intensiva e subintensiva, cercando soluzioni interne al nostro Paese".