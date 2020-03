Papa Francesco e il coronavirus, il gesto di "rivolta" in diretta dallo studio di San Pietro: si affaccia alla finestra

08 marzo 2020 a

Il gesto "fuori dal protocollo" di Papa Francesco. In un Vaticano sotto allarme coronavirus come il resto d'Italia, Bergoglio è stato protagonista del primo Angelus solo via video in streaming, con una piazza San Pietro quasi deserta e poche decine di persone. "Oggi sono ingabbiato, ma è per le disposizioni contro il coronavirus", ha dichiarato guardando la telecamera. Poi, al termine del discorso, il Santo Padre non ha resistito e si è affacciato, sia pure per pochissimi secondi, alla classica finestra per salutare i fedeli. Agli addetti alla sicurezza della Santa Sede sarà venuto un mancamento, anche se il rischio contagio per il Pontefice era praticamente nullo.