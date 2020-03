Coronavirus, altra falla: sul sito del ministero spunta ancora il modulo non aggiornato sulle zone rosse

10 marzo 2020 a

Chiunque avesse buoni motivi per uscire di casa anche al tempo del coronavirus, non può farlo. Il motivo? Come sempre una falla del sistema italiano. Omnibus, il programma politico di La7, ha infatti scoperto che sul sito del ministero degli Interni non c'è ancora il modulo aggiornato. Sulla pagina ufficiale si trova dunque l'autocertificazione agli spostamenti vecchia, relativa solo ad alcune zone rosse.

La verità invece è un'altra: Giuseppe Conte ha annunciato che tutta Italia è diventata zona rossa e, per questo, chi necessita per comprovati motivi, di spostarsi, ha bisogno del modulo scaricabile. Quello giusto però e non quello inesatto.