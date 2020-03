Coronavirus, Fabrizio Pregliasco a L'aria che trira: "Il picco in Lombardia a fine aprile"

10 marzo 2020 a

a

a

Fabrizio Pregliasco, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene sull'emergenza coronavirus e sulla velocità dei contagi: "Purtroppo siamo nella fase espansiva esponenziale". E annuncia il virologo: "La Lombardia arriverà a un picco a fine aprile". Mentre la Germania, continua Pregliasco, "è in ritardo di otto giorni rispetto a noi, tempo di guai anche per loro".

"I morti di questi giorni sono soggetti che hanno avuto una carriera di malattia pregressa e quindi non sono significativi. Il dato di ieri può essere visto in positivo", conclude poi il virologo riferendosi al dato sui decessi.