Coronavirus, Pierpaolo Sileri contagiato: "Sono in isolamento, continuo a lavorare da remoto"

L'epidemia arriva al governo. E' stato contagiato dal coronavirus il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo", ha annunciato in una nota.

“Il mio impegno non viene assolutamente meno. Ancora una volta voglio ringraziare il Sistema Sanitario Nazionale, medici e infermieri che stanno dando orgoglio al nostro Paese. C’è una sola possibilità: essere responsabili, coraggiosi e solidali e ce la faremo tutti insieme”, ha aggiunto Sileri.