Coronavirus, il bollettino di Angelo Borrelli: "Altri 349 morti in più", i decessi non si arrestano

Altro numeri di decessi elevato quello menzionato nel bollettino di oggi, 16 marzo. Sono 349 le persone morte in Italia risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. A farlo sapere è il commissario straordinario all'emergenza Angelo Borrelli nella sua conferenza stampa delle 18. Le vittime del Covid-19 in Italia sono aumentate di +2.470, senza però contare i dati non pervenuti da Puglia e Trento. Sono dunque in totale 27.980 le persone che hanno contratto il virus di cui 10.197 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. I malati in terapia intensiva sono ancora il 10 per cento dei contagiati, ossia 1.851.

"Ad oggi le persone in campo sono aumentate - ha fatto sapere Borrelli -, Ci sono oltre 4.000 volontari, +700 rispetto a ieri, che si vanno ad aggiungere ai sanitari". A loro il commissario dedica un "grazie" anche da parte di tutti noi.