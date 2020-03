Coronavirus e #iorestoacasa, anche Le Village aderisce alla campagna del Ministero

16 marzo 2020 a

a

a

Le Village by Crédit Agricole Milano, primo hub dell’innovazione del Gruppo in Italia, aderisce alla campagna #iorestoacasa promossa dal Ministero della Salute proponendo un ventaglio di soluzioni pensate per facilitare e coccolare la permanenza dei milanesi, e non solo, nelle proprie abitazioni: dalla spesa a domicilio all’assistenza legale per chiedere un risarcimento viaggio, fino agli approfondimenti di Medical Facts, la startup di Roberto Burioni.

“È il momento di stare a casa – commenta il Sindaco de Le Village Gabriella Scapicchio - e le nostre startup possono aiutarci a farlo. Con servizi di prima necessità, con l’informazione e, perché no, anche con un tocco di leggerezza grazie allo shopping online e alla consulenza di esperti”.