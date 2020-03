Coronavirus, l'allarme dell'Iss: "In media trascorrono otto giorni tra sintomi e decesso"

18 marzo 2020 a

Pochi giorni tra l'insorgenza dei sintomi e i decessi. Questa la conclusione dell'Istituto superiore di sanità dopo le analisi effettuate sui pazienti morti a causa del coronavirus. In media infatti trascorrono 8 giorni. Per la precisione passano dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale quattro giorni e dal ricovero al decesso altri quattro. Nel report pubblicato sul sito Epicentro emerge inoltre che il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è stato di un giorno in più in coloro che venivano trasferiti in rianimazione.

Non solo, tra i pazienti morti per Covid-19, il numero medio di patologie pregresse osservate in questa popolazione è di 2,7. Ma l'analisi non finisce qui perché l'Iss ha dimostrato che alle persone decedute la terapia più utilizzata (83 per cento dei casi) è stata quella antibiotica a fronte di quella antivirale e quella steroidea. "Il comune utilizzo di terapia antibiotica – si legge nel documento - può essere spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con l'inizio di una terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di Covid-19. In 25 casi (14,9 per cento) sono state utilizzate tutte e tre le terapie".