Fuori dal coro, le impressionanti immagini dell'ospedale di Treviglio: disperazione e tenacia, gli eroi del coronavirus

18 marzo 2020 a

a

a

Riavvolgiamo il nastro fino a ieri sera, martedì 17 marzo. Siamo a Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4, una delle poche trasmissioni Mediaset che non è stata fermata dal coronavirus. Lo studio è vuoto, senza pubblico, pochi ospiti e a distanza di sicurezza. Ma a parlare sono le immagini: pazzesche, fortissime, durissime. Sono le immagini del servizio realizzato da Raffaella Regoli all'interno dell'ospedale di Treviglio. In provincia di Bergamo, dunque, quella Bergamo dove il Covid-19 sta picchiando più duro rispetto a tutto il resto d'Italia. Si vedono persone intubate, dottori al lavoro giorno e notte, disperazione e tenacia, brandine e barelle ovunque. Immagini che fanno impressione e fanno riflettere: una plastica dimostrazione delle ragioni per le quali si deve - si deve - restare in casa.