Coronavirus, 25enne sputa sulla frutta al supermercato: "Infettiamo". Rintracciato e portato in questura

Ecco a voi il peggiore degli idioti. Si tratta di un ragazzo di 25 anni casertano, il quale si è filmato al supermercato mentre sputa di nascosto sulla frutta esposta, dopo essersi tolto la mascherina. Un cretino totale. Che ora è stato identificato dalla Polizia: il reato contestato è procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. La denuncia è arrivata dopo diverse segnalazioni raccolte nel tardo pomeriggio di giovedì dalla Squadra Mobile: il video, pubblicato su Instagram e rimbalzato un po' ovunque, è diventato a breve virale. Il tizio aveva anche montato in sovrimpressione la scritta "infettiamo". Il 25enne è stato raggiunto nella sua abitazione dagli agenti di polizia, che lo hanno accompagnato in Questura, dove è stato denunciato; sequestrato il suo smartphone. Tranchant il commento del consigliere regionale i Campania, Francesco Emilio Borrelli: "L'imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso". Niente da aggiungere.