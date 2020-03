Coronavirus, l'Aifa: "Stanno finendo i farmaci necessari". Ospedale di Bergamo: "Aiutateci"

19 marzo 2020 a

a

a

Non solo i posti in terapia intensiva: ora mancano anche i farmaci. L'allarme, drammatico, è quello lanciato dall'Agenzia italiana del Farmaco, l'Aifa. A causa del coronavirus, "l'improvviso incremento delle domande per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia ha generato delle carenze", fa sapere in una nota pubblicata sul proprio portale. Dunque l'Aifa spiega di essere a lavoro con le aziende, grazie al supporto costante di Farmindustria e Assogenerici, per mettere a punto "soluzioni eccezionali ed emergenziali".

Un dramma che si aggiunge a quello dei camici bianchi: ad oggi, si contano già 2.629 sanitari infettati. Persone che contraggono il Covid-19 nella loro battaglia quotidiana in prima linea. E ancora, nelle ultime ore è arrivato un nuovo, spaventoso, appello dall'ospedale di Bergamo: "Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale", ha fatto sapere Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Siamo in piena emergenza", ha sottolineato, invocando aiuto anche dall'estero.