Coronavirus, il bollettino di Borrelli: 427 morti e oltre i 4.000 contagi in più, superata la Cina

I morti per coronavirus di oggi sono 427. Il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli lo rende noto come ultimo dato nel bollettino della Protezione civile. Sono complessivamente 33.190 i malati in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.035. Il numero complessivo di decessi è 3.405, ufficialmente sorpassata la Cina focolaio della pandemia. Un triste e inquietante primato.