Coronavirus, il bollettino: 627 morti in un giorno, mai così male. Siamo al picco?

Record assoluto di decessi in un giorno in Italia da quando è iniziata l'epidemia di coronavirus: 627 morti nelle ultime 24 ore. Il dato, terrificante, è al centro del bollettino della Protezione civile, con Angelo Borrelli che preferisce concentrarsi sui 4.670 contagi e 689 pazienti guariti, numeri considerati benauguranti. Il picco, insomma, potrebbe essere stato raggiunto anche se chi teme che si debba aspettare ancora due settimane e nel complesso siamo di fronte a un'apocalisse: 37.860 infetti dal Covid-19, con 5.129 guariti in totale. E c'è l'allarme Milano: siamo a 1.500 contagi nell'ultimo giorno.

"Smentisco seccamente - ha sottolineato poi Borrelli - che il dipartimento (di Protezione civile si starebbe preparando per dichiarare le condizioni di biocontenimento su tutto il territorio nazionale da metà aprile". Si tratta, ha concluso, di "una fake news che circola, queste false notizie vanno punite, chi le mette in rete deve essere punito: sono destituite di ogni fondamento e sono anche allarmistiche".