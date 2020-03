Ilaria Capua e il dubbio sul coronavirus a Otto e Mezzo: "Madrid ci sta dando delle avvisaglie"

21 marzo 2020 a

Ilaria Capua non nasconde i suoi timori sul coronavirus. La virologa, in collegamento con Otto e Mezzo su La7, mette in chiaro le cose: si tratta di un'epidemia sconosciuta, E a Lilli Gruber che le chiede se il caso lombardo può ripresentarsi in tutta Italia, l'esperta risponde: "Dobbiamo capire se la Lombardia è un caso speciale, spero che non sia il primo di una lunga serie". Una cosa però è certa, altrove ci sono diverse avvisaglie: "Spero che non ci siano altri casi, Madrid è a rischio". Una paura, quella della Capua, molto reale. Solo nella giornata di ieri, venerdì 20 marzo, i decessi sono arrivati a 627. Ciò che desta più preoccupazione è la curva di crescita di Milano. Qui i contagi e le morti non accennano a scendere.