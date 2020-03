Coronavirus, il bollettino di Borrelli: 793 morti in un solo giorno, ecatombe senza fine

21 marzo 2020 a

Nuovo tragico record di morti con coronavirus: 793 in sole 24 ore. Il commissario all'emergenza Angelo Borrelli documenta il nuovo bollettino del contagio e i numeri, pur nella distinzione dei "morti con, e non per il coronavirus", sono agghiaccianti. Non si arresta la crescita dei contagi: casi totali sono balzati a 53.578, con un incremento record di 6.557 in un solo giorno, di cui la meta' (3.251) in Lombardia. I casi attualmente positivi sono 42.681 (+4.821), i guariti salgono a 6.072, con un balzo di +943 in un giorno, ma i decessi (546 in un giorno nella sola Lombardia) salgomno ora a un totale di 4.825. I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.708, in terapia intensiva 2.857, in isolamento domiciliare 22.116.