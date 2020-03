Coronavirus, i sindaci: "Silenziare le serene delle ambulanze per non turbare i cittadini"

22 marzo 2020 a

Silenziare le ambulanze, che a Bergamo e Brescia, ma anche a Milano sono la colonna sonora dell'emergenza coronavirus in questi giorni di strade (quasi) vuote e quarantena. La frequenza delle sirene che risuonano soprattutto dal tramonto all'alba indica quanto si sta sta allargando il contagio. Ma soprattutto, è il giudizio di alcuni sindaci, inquietano i "cittadini sani".

Il presidente dell'Anci Antonio Decaro si è fatto portavoce della loro istanza, per silenziare le sirene delle ambulanze laddove non ci sia espressa necessità per l'intralcio della circolazione. "Oggi gli italiani hanno bisogno anche di serenità - è la motivazione di Decaro, sindaco di Bari in prima linea per far rispettare la quarantena dai suoi concittadini -. Se non serve, perché le condizioni della strada lo consentono, quelle sirene si possono anche spegnere".