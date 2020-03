Coronavirus, la teoria sul passaggio da Wuhan alla Lombardia: "Quell'enorme affare da 5 miliardi"

22 marzo 2020 a

Il "legame speciale" tra Italia e Cina sarebbe alla base del passaggio dell'epidemia da Wuhan alla Lombardia, con conseguenze ancora più devastanti come numero di decessi. Luigi Bisignani, analizzando sul Tempo la risposta (insufficiente) del governo all'emergenza e puntando il dito contro Giuseppe Conte nel proporsi come elemento di raccordo decisivo proprio tra Pechino e gli Stati Uniti (sfruttando una delle poche opportunità positive concesse da questa tragica situazione), ricorda come "una delle cause del primato del contagio in Italia siano i lavori tra personale italiano, soprattutto della Lombardia, e cinese per la realizzazione del centro residenziale Itaway su un'enorme area, con 5 miliardi di investimento".

Il sito era stato pubblicizzato come il luogo ideale per "permettere ai cittadini cinesi di godere dell'autentico Made in Italy senza dover uscire dalla città di Wuhan". Di fatto, sarebbe diventato un enorme culla di incubazione del virus.