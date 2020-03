Coronavirus, è morto Paolo Micai, giornalista e cineoperatore. Mediaset in lutto

24 marzo 2020 a

Paolo Micai, giornalista e tele-cineoperatore genovese, è morto per il coronavirus. Il reporter aveva sessant'anni ed era stato ricoverato per Covid-19 una settimana fa al San Martino di Genova. Sempre in prima linea, nell'ultimo mese aveva raccontato il dramma dell'epidemia accompagnando con le sue immagini i racconti dei giornalisti dalle città. Era anche collaboratore di Mediaset da Genova.

"Paolo Micai è stato uno dei più bravi e capaci collaboratori che abbiamo avuto e oggi tutto il Gruppo Mediaset si stringe intorno alla sua famiglia", ha detto commosso il Direttore di News Mediaset, Andrea Pucci.