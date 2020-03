Coronavirus, il bollettino: 889 morti in 24 ore, 70mila contagiati totali. Indiscrezione: "Il picco è vicino"

28 marzo 2020 a

Sono 889 i morti da coronavirus nell'ultimo giorno. Sale così a 10.023 il numero di vittime totali causate dal Covid-19, come annunciato dal capo-dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, tornato dalla auto-quarantena per il timore di essere finito anche lui tra i contagiati. Rispetto a venerdì bilancio in calo, ma è comunque un numero drammatico. Negativo il dato sugli infetti: "Sono 70.065 i pazienti positivi - ha spiegato Borrelli -, 3.651 in più da ieri".

Secondo le proiezioni, il picco di contagiati e decessi era previsto tra oggi e domani, domenica 29 marzo. Una previsione confermata dalla proroga del "lockdown": la chiusura totale degli esercizi e attività non essenziali sarà prolungata di altre 2 settimane, fin dopo Pasqua. "Se non avessimo adottato queste misure, a partire dall'8 marzo - ha ricordato Borrelli - oggi ci troveremmo in una situazione insostenibile"