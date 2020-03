Coronavirus, la ricerca: il paziente 0 è cinese ma non di Wuhan. Focolai, altre menzogne del regime?

31 marzo 2020 a

Il paziente zero europeo non ha nulla a che vedere con la provincia di Hubei e in particolare con la città di Wuhan. Secondo le ultime ricostruzioni riportate nell’edizione odierna del Fatto Quotidiano, in Europa il coronavirus potrebbe essere arrivato dalla metropoli di Shanghai. Dallo studio sulle sequenze complete del virus emerge l’ipotesi di una donna di Shanghai che ha partecipato ad un incontro di lavoro in Germania tra il 21 e il 22 gennaio e che avrebbe portato per la prima volta il Covid-19 in Europa.

Lo scambio tra la Germania e l’Italia sarebbe poi avvenuto attorno al 26 gennaio e ce ne sarebbe stato almeno un altro nei giorni successivi, con il nostro paziente zero che, dopo essere rientrato nella zona di Codogno senza rivolgersi alle autorità, è tornato in Germania contagiando altre persone. Di certo c’è che in Lombardia il virus è arrivato a fine gennaio e ha viaggiato indisturbato per quasi un mese: ecco spiegato perché, una volta individuato il primo caso, molti altri ne sono seguiti in tutto il nord Italia. Il Fatto riporta che in questi giorni i ricercatori del Sacco di Milano stanno analizzando le sequenze arrivate dai territori lombardi più colpiti per capire come il virus è arrivato a Codogno e anche per per poter prevedere se e quando si verificherà una seconda ondata di contagi.