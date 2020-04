Coronavirus, Giuseppe Carbone (Fials): "Gli operatori pubblici stanno proteggendo l'Italia, riapriamo le trattative per il rinnovo del contratto"

01 aprile 2020 a

"In questo particolare momento di crisi nazionale, in cui sono in pericolo le nostre vite, quelle dei nostri cari e anche il tessuto sociale ed economico del paese, appare evidente che la risposta dello Stato si sta avendo solo grazie ai lavoratori pubblici, soprattutto del comparto sanità ed anche di quello delle funzioni centrali", scrivono il segretario generale Fials, Giuseppe Carbone e il segretario generale Unsa Massimo Battaglia, in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. "I lavoratori pubblici -così tanto bistrattati negli ultimi 20 anni- stanno proteggendo l’Italia, a volte con turni di lavoro massacranti, senza conoscere mattine o notti, anche a rischio della propria incolumità personale. Così come verrà apprezzato, specie nei prossimi giorni, il lavoro instancabile del pubblico impiego per far giungere in tempi rapidissimi le risorse e i sussidi alle famiglie decisi da governo e parlamento. FIALS (Sanità) e UNSA (Funzioni Centrali) ritengono necessario riconoscere ai lavoratori pubblici la giusta valorizzazione per ciò che stanno facendo e ciò che saranno chiamati a fare, assicurando sempre, in ogni condizione, il funzionamento della macchina statale e garantendo la fruizione dei diritti primari alla popolazione. Per questo chiediamo la pronta apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL 2019- 2021".