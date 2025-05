Garlasco, il "cerchio magico" di casa Poggi: tutti i nomi nel mirino

Marco, Andrea, Mattia, Roberto e Alessandro. Cinque amici, anzi amici intimi fin dai tempi delle scuole, che si trasformano in «una compagnia» o «comitiva», come hanno spiegato loro stessi agli investigatori. Marco Poggi è il fratello di Chiara, Andrea Sempio è il nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco e Mattia Capra, Roberto Freddi e Alessandro Biasibetti (quest’ultimo ora è un frate francescano) sono gli altri che frequentavano assiduamente la casa di via Pascoli in cui si è consumato l’omicidio il 13 agosto 2007. La nuova indagine tocca anche loro e per questo motivo ieri, oltre a quella di Sempio (e dei suoi genitori) sono state perquisite anche le abitazioni di Mattia Capra e Roberto Freddi. Già, ma che rapporto avevano i cinque amici nel 2007, quando avevano tutti (sono coetanei) 19 anni? Con quale assiduità si vedevano? A spiegarlo sono stati proprio loro quando sono stati sentiti dagli inquirenti il 4 ottobre 2008.

«Conosco Marco Poggi dalla scuola elementare, la nostra frequentazione è abbastanza regolare nel senso che ci vediamo e/o o ci sentiamo tutti i fine settimana», aveva spiegato Roberto Freddi. E poi: «Le rare volte in cui ho raggiunto l’abitazione del Marco con la bici, questa era di colore nero del tipo da donna, non ricordo la marca. La bici è in uso a mia madre e raramente la uso io per qualche giro. La stessa presenta un cestino basso di colore nero installato sul parafango posteriore ed è sprovvista di protezione sia in plastica che in metallo della ruota posteriore. La sella è nera ed è munita di molle esterne ma non ricordo se siano cromate». Già, le biciclette. Dettaglio non da poco (tutti la usavano) visto che testimoni avevano indicato la presenza di una bici da donna fuori dalla villetta negli orari compatibili con l’omicidio. Anche Mattia Capra ne utilizzava una («una mountain bike marca “Olimpia” da uomo di colore blu con scritte gialle»). Lui, invece, aveva spiegato di conoscere «Marco dalle scuole medie e perché giocavamo insieme a calcio nella squadra di Garlasco. La nostra frequentazione è abbastanza regolare, solitamente ci incontriamo il fine settimana».