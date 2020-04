Coronavirus, l'Istat propone due scenari sull'economia italiana e avverte: "Choc senza precedenti"

07 aprile 2020 a

Il coronavirus è un fenomeno mai visto prima e mette in difficoltà anche l’Istat. “Le necessarie misure di contenimento del Covid-19 stanno causando uno choc generalizzato, senza precedenti storici, che coinvolge sia l’offerta sia la domanda”, spiega l’Istituto nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana. Un andamento complicato da tratteggiare, forse come mai prima d’ora: “La rapida evoluzione della pandemia rende difficile rilevare l’intensità degli effetti sull’economia reale”. L’Istat propone due scenari, basati su quanto a lungo ancora l’Italia rimarrà ancora in clausura: se la chiusura delle attività dovesse riguardare solo i mesi di marzo e aprile, l’effetto negativo sarebbe del -1,9%; ma se la chiusura dovesse estendersi fino a giugno, provocherebbe una contrazione del valore aggiunto del -4,5%. A conferma del fatto che un lockdown prolungato è in grado di “generare uno choc rilevante e diffuso sull’intero sistema produttivo”.

