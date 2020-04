Coronavirus, commissariare la Regione Lombardia: l'ultima provocazione arriva da Marco Travaglio

07 aprile 2020 a

Commissariare la Lombardia. È la vergognosa provocazione che arriva dalle colonne del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. La Regione è stata accusata di essere colpevole di una strage da coronavirus nelle case da riposo, ma l’assessore Giulio Gallera si è difeso carte alla mano per testimoniare la bontà dell’operato. Una difesa che evidentemente non ha convinto il Fatto: “Gli anziani morti in Lombardia sono molti di più di quelli indicati dai numeri - scrive Franco Arminio - si tratta solo di capire bene l’entità di questo massacro. In quella regione c’è una grande forza economica e morale, ma è innegabile che c’è, e non da oggi, una classe politica molto discutibile. Non sarebbe una follia pensare che forse la Regione Lombardia andrebbe commissariata - è la provocazione del noto paesologo - e questo per difendere meglio il bellissimo popolo lombardo”.

