Coronavirus, il fisico Alessandro Vespignani: "La Fase 2 durerà per i prossimi 6-8 mesi"

Il fisico Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston, ha spiegato quanto potrebbe durare la fase 2 in Italia finito il lockdown per il coronavirus: "Per me è un processo che vedo per i prossimi 6-8 mesi. La seconda fase continuerà a lungo, non possiamo immaginare una guerra vinta perché avremo altre battaglie non dobbiamo pensare di poter tornare alla normalità piena in luglio o agosto“,

Fase 2 dal 4 maggio? Una vita in fila e nuove regole: le nostre vite stravolte

Vespignani continua nella sua analisi: "Ora in Italia siamo in una fase di trend positivo, ma nelle prossime settimane non correrei a rilasciare misure perché ci sono ancora molti casi. Si dovranno fornire gli strumenti per uscire dall’emergenza nel modo più sicuro: non vogliamo tornare in una fase di pre-ondata".

