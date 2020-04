"In Lombardia c'è stata una bomba atomica": Gallera, il paragone con le altre regioni non regge

08 aprile 2020 a

“In Lombardia c’è stata una bomba atomica”. Giulio Gallera ha spiegato perché non è possibile fare paragoni con il Veneto e l’Emilia Romagna sull’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. “Qui il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni prima di essere individuato, nelle altre regioni questo non è avvenuto”, ha evidenziato l’assessore al Welfare. Sia in Veneto che in Emilia il focolaio è stato immediatamente individuato “quindi si è subito riusciti con tempestività a tamponare. Il paragone non è possibile per la diversa modalità di diffusione dell’infezione e chi lo fa, non lo fa con onestà intellettuale”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

