Il lockdown ha salvato il sistema sanitario: l'ultimo studio degli scienziati italiani sugli effetti del coronavirus

10 aprile 2020 a

a

a

Il lockdown dura da più di un mese e diventa sempre più difficile da digerire per gli italiani, ma è un male necessario per contrastare l’epidemia da coronavirus. Anzi, è probabilmente l’arma migliore che abbiamo contro il Covid-19, lo certifica anche uno studio elaborato da un gruppo di scienziati italiani e accettato dalla prestigiosa rivista scientifica Pnas. Gli esperti hanno rilevato che, dall’inizio dell’emergenza allo scorso 25 marzo, le restrizioni alla mobilità dei cittadini varate dal governo hanno evitato il ricovero ospedaliero di almeno 200mila persone. In altri termini, il lockdown ha evitato il collasso del sistema sanitario nazionale, che non avrebbe avuto la capacità di gestire così tanti ricoveri. Il verdetto dello studio italiano è che le misure restrittive imposte a partire dal 20 marzo sono il fattore che ha determinato il calo nei contagi degli ultimi giorni. Le proiezioni confermano un’ulteriore discesa nelle prossime settimane, a patto che il lockdown venga confermato: ed è quello che intende fare il premier Giuseppe Conte fino a maggio.

"Lockdown? A casa tre mesi". Il virologo smaschera Conte: "Fuori la verità, non tratti gli italiani da ragazzini". Scenario-horror

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.