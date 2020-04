Coronavirus, Vittorio Colao sarà il capo della task force: dall'ex ad di Vodafone parte la Fase 2

10 aprile 2020 a

a

a

Vittorio Colao è l’uomo designato per guidare l’Italia attraverso la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Secondo le indiscrezioni raccolte dall’Adnkronos, l’ex amministratore delegato di Vodafone è in pole position per assumere il comando di una task force di esperti. Manager, psicologi, economisti e organizzatori del lavoro formeranno una squadra che sarà chiamata ad affiancare il comitato tecnico scientifico, con il compito di studiare come rimettere in moto il Paese, una volta che la fase di emergenza sanitaria sarà superata. “Non è deciso, ma è molto probabile che alla fine sia indicato Colao come capo della task force”, ha riferito una fonte di governo all’Adnkronos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.