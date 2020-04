Coronavirus, la Lombardia e l'sms per mappare il contagio: "Scarica l'app e compila il questionario anonimo"

16 aprile 2020 a

a

a

Dopo aver annunciato di essere pronta a lavorare per la ripartenza a partire dal 4 maggio, la Lombardia sta inviando un sms a tutti gli abitanti per invitarli a scaricare l’app AllertaLOM e compilare ogni giorno il questionario anonimo sul proprio stato di salute. In questo modo sarà possibile tracciare la mappa del contagio. Con questo progetto di monitoraggio attivo della diffusione del Covid-19, la Regione vuole raccogliere informazioni preziose per sviluppare indispensabili analisi statistiche ed epidemiologiche. Come funziona l’app? Prevede di compilare un breve questionario - in forma anonima e senza alcun meccanismo di localizzazione continua dei partecipanti - inserendo eventuali condizioni mediche pregresse e i sintomi attuali. Una volta al giorno sarà possibile aggiornare il questionario, segnalando l’emergere di nuovi sintomi o un cambiamento delle situazioni di contesto. Le informazioni raccolte contribuiranno ad alimentare una mappa del rischio contagio che, grazie all’incrocio con altre banche dati, permetterà agli esperti di sviluppare modelli previsionali sul contagio.

"Riaprire o morire in casa". Zaia e Fontana alla battaglia finale: ultimatum al governo, Conte che fa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.