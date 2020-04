Fase 2, il governatore della Puglia Michele Emiliano: "Abbiamo affrontato questa tempesta con talento. Prenotate l'estate in Puglia"

18 aprile 2020 a

Michele Emiliano, governatore della Puglia intervistato dal Fatto interviene sul dibattito sui possibili scenari con la Fase 2 confrontandosi con le posizioni di Attilio Fontana e Luca Zaia che parlano di lockdown concluso e quella di Vincenzo De Luca pronto a chiudere le "frontiere" della Campania. "Sono un fan di De Luca, mi mette di buon umore. Ma non si può fare. E non è il momento per regolare i conti con le tante umiliazioni subìte dall' arroganza del Nord. Governatori leghisti, il cui capo partito è quel Salvini degli indimenticati cori "Napoli-colera" Quando le cose vanno male i popoli devono essere uniti. E noi siamo italiani. Ma non giudico la Lombardia. Poi è vero: qualche lombardo è ritornato dall' estero contribuendo a innescare il più grande disastro epidemiologico che si possa ricordare in Italia. E noi abbiamo ripreso 30 mila persone che stavano al Nord e siamo riusciti a gestirle".

Possiamo già prenotare le vacanze in Puglia? "Sì! Al contrario di quanto sostiene la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, bisogna prenotare: è indispensabile per consentire di organizzare al meglio l' estate sui nostri 900 chilometri di spiagge. Abbiamo la possibilità di mantenere le distanze, di sistemare le masserie più degli alberghi".

