Quarta Repubblica, Guido Bertolaso replica a Travaglio: "Io, orgoglioso di essere italiano. Ospedale in Fiera frutto solo delle donazioni"

Torna a farsi sentire, Guido Bertolaso, il super-consulente della regione Lombardia nella battaglia al coronavirus. Torna a farsi sentire a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 lunedì 20 aprile. E l'ex capo della Portezione Civile si toglie dei sassolini dalle scarpe. Già, perché lui che il Covid-19 se lo è anche preso, ha dovuto sentire gli insulti di un tizio come Marco Travaglio, così come ha dovuto sentire tutta la vergognosa campagna di stampa guidata sempre da Travaglio contro l'ospedale costruito in Fiera a Milano. E proprio a queste polemiche, Bertolaso, ha scelto di rispondere: "Sono un italiano orgoglioso di essere italiano, uno che ha servito il suo paese per tutta la vita. I soldi per l'ospedale della Fiera sono tutti frutto delle donazioni dei privati". E Travaglio, muto.

