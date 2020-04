Coronavirus, il bollettino di oggi: netto calo dei malati, ma non dei morti, tutti i numeri

21 aprile 2020 a

Calano ancora i positivi da coronavirus. Stando al bollettino di oggi, martedì 21 aprile, in 24 ore sono decedute 534 persone (ieri le vittime erano state 454), arrivando a un totale di decessi 24.648, mentre i guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità (molti di più rispetto alla giornata di ieri che ne contava 1.822). Per quanto riguarda il calo delle persone attualmente positive se ne contano 528. I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono dunque 2729. In totale oggi sono stati fatti 52.126 tamponi (ieri 41.483) e le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia diventano 183.957.

