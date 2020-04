Fase 2, le indiscrezioni sulla fine lockdown: dal 27 aprile prime aperture, dal 4 maggio "allentamento" sulla quarantena. Date, attività e spostamenti, i dettagli

22 aprile 2020 a

"Allentamento, non stravolgimento". Il piano per la Fase 2 e la fine del lockdown che stanno mettendo a punto il governo, la task force guidata da Vittorio Colao e dagli enti locali prevede una apertura "graduale", che non può comunque essere chiamata normalità. Si parte, secondo le indiscrezione, dal 27 aprile con le prime attività produttive "non essenziali", sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. In ogni caso, anche per non aggravare la situazione sui mezzi pubblici, chi può dovrà continuare a lavorare in smart working, da casa, mentre sarebbero esclusi dal rientro gli over 65 e i dipendenti affetti da patologie pregresse rilevanti.

Dal 4 maggio, un po' di aria per i privati cittadini: possibile uscire di casa, senza limite di distanza, ma in solitudine (eccezione per i conviventi e i figli minori) e con la mascherina. Sui mezzi pubblici, in attesa di capire come fare a "evitare gli orari di punta", si procederà al distanziamento a bordo (con limitazione dei posti per viaggio) e alle fermate o stazioni. Gli spostamenti potrtebbero essere consentiti anche fuori dal Comune di residenza, ma sempre dentro la stessa Regione. Alle riaperture dei negozi non faranno seguito quelle di bar, ristoranti, palestre, parrucchieri e centri estetici, che dovranno aspettare ancora non essendoci per loro alcuna data certa.

