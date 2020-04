Coronavirus, supermercati e spesa rivoluzionati: ecco cosa compreremo di più secondo l'esperto

25 aprile 2020 a

Con l'inizio della Fase 2 tutto si dovrà adeguare, anche i supermercati. A spiegarlo è il professore di Neuromarketing e psicologia dei consumi all'università Iulm di Milano, Vincenzo Russo. "Ci sarà una diversa distribuzione dei prodotti sugli scaffali - spiega al Giorno -. Verranno messi in evidenza quelli che impattano di più emotivamente sui consumatori". Per l'esperto si tratta dei prodotti che presentano un riferimento forte all autenticità, alla naturalità, al biologico e al sostenibile, anche nel packaging.

"Sarà - entra nello specifico - sempre più importante il reparto di frutta e verdura. Il fresco ha un effetto positivo impressionante. L'emozione crolla di fronte alla plastica. Così come crescerà anche il consumo dei prodotti funzionali, che fanno bene alla salute, come quelli ricchi di vitamine, Omega 3, batteri buoni". Insomma sarà fondamentale "camuffare" la plastica affinché assomigli il più possibile al legno. Il tutto per rincuorare il consumatore alle prese con un'emergenza che provoca sentimenti spiacevoli.

