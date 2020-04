Coronavirus, Domenico Arcuri: "Dal 4 maggio via ai test sierologici per 150mila persone"

25 aprile 2020 a

Via ai test sierologici. Ad annunuciarlo è Domenico Arcuri: "Abbiamo concluso oggi la gara per i test sierologici. Hanno partecipato 72 aziende e dal 4 maggio potremo iniziare l'indagine a campione sui primi 150mila cittadini. Assieme a Inail e Istat, in base all'anagrafe, alla zona, al censo e alla classe, avremo una massiccia messa in campo di questi test che ci permetteranno di raggiungere primi risultati". Il commissario straordinario per l'emergenza ha aggiunto: "E' stato raggiunto il primo dei quattro obiettivi che si era posto il ministro della Salute per ripartire. Il vincitore non solo è quello che ha risposto con maggiore qualità ha confermato di avere insieme gli otto requisiti posti alla base della gara, ma ha deciso che 150mila test debbano essere offerti a titolo totalmente gratuito. Dunque, ha vinto la migliore offerta sul mercato oggi esistente senza che gravi sulle casse dello Stato".

"Atti eroici" letali. Zaia teme il "liberi tutti": ora la possibilità di infettarsi di nuovo è troppo alta

Le mascherine - "Nelle prossime ore con un'azione che abbiamo concordato stanotte con il governo fisseremo il prezzo massimo al quale le mascherine potranno essere vendute: lo faremo sia con riferimento al prezzo che all'aliquota fiscale connessa allo stesso", ha continuato Arcuri spiegando che "siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per la fase due".

"Un grande Paese non può dipendere per sempre dalle importazioni e dagli orari a cui atterrano i cargo, non può dipendere dalle guerre commerciali né da speculatori senza scrupoli". "Siamo abbastanza per riuscire a cavarcela da soli, non con un incantesimo ma semplicemente organizzandoci", ha detto Arcuri che ha poi sottolineato che "fino a ieri sera sono state distribuite 138 milioni di mascherine" e che le "Regioni hanno 47 milioni di mascherine nei depositi".

