Napoli, poliziotto ucciso durante una rapina in banca. Salvini: "Arrestati due rom, devono pagare fino in fondo"

Un poliziotto è morto nel tentativo di sventare una rapina in banca. Si tratta di Pasquale Apicella, 37 anni, trasferito da Roma a Napoli a dicembre. Proprio il capoluogo campano gli è stato fatale: era alla guida della volante che è stata travolta da una banda di criminali in fuga. L’impatto è stato violentissimo e non c’è stato nulla da fare per l’agente scelto, mentre un altro collega è rimasto ferito lievemente. “Profonda tristezza”, ha commentato il presidente Sergio Mattarella dopo aver appreso la morte di un giovane poliziotto, che tra l’altro lascia due figli piccoli. “Un poliziotto, un giovane papà è stato ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca - ha scritto Matteo Salvini su Facebook - arrestati due giovani rom che non si sono fermati, investendo l’auto della pattuglia. Immagini devastanti, che fanno male al cuore. Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti. Una preghiera per l’agente scelto Pasquale Apicella - ha concluso il leader della Lega - un abbraccio commosso ai suoi cari e all’intera polizia di Stato”.

