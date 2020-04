Coronavirus, con il bollettino di oggi si raggiungono i 200mila casi: diminuiscono i contagi, ma non i decessi

28 aprile 2020 a

a

a

Torna a calare dopo un giorno il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Sono infatti 105.205 le persone ancora contagiate, ovvero 608 persone in meno di ieri, mentre i decessi raggiungono i 382 (+42) A riportarlo il bollettino della Protezione civile di oggi, martedì 28 aprile. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è 2.091 in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 1.739. Il numero di casi totali di persone contagiate supera dunque quota 200 mila.

Intanto calano le persone in terapia intensiva e quelle ricoverate con sintomi. Delle 105.205 persone contagiate, 19.723 sono ricoverate con sintomi, 630 in meno di ieri, 83.619 si trovano in isolamento domiciliare, e 1.863 in terapia intensiva, 93 in meno di ieri.

