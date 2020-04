Coronavirus, il bollettino: 323 decessi, ma netto calo di ricoveri. Nei tamponi il dato record pre-fase 2

29 aprile 2020 a

L’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia evidenzia ancora un numero consistente di decessi: sono 323 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore per un totale di 27.682 morti. I dati confermano però il calo dei contagi: è stato rilevato un caso ogni trenta tamponi, è il minimo da quando è scoppiata l’epidemia. Gli attualmente positivi sono 104.657, 548 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti sono cresciuti di 2.311 unità in 24 ore, salendo a quota 71.252. Calano ancora gli ospedalizzati con sintomi (19.210, -513) e i ricoverati in terapia intensiva (1.795, -68), invece in isolamento domiciliare si trovano 83.652 persone. Si conferma quindi una lenta ma costante discesa del numero di decessi e una netta riduzione dei malati gravi: l’Italia forse è pronta per la fase 2, ma servirà grande senso di responsabilità per evitare di finire di nuovo nel lockdown.

