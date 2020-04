Coronavirus, vacanze estive: i cinque criteri che decideranno cosa si può fare e dove andare

30 aprile 2020 a

a

a

L’unica certezza che abbiamo sulle nostre vacanze estive, sempre di avere i soldi per farle, è che staremo in Italia. Ma potremo spostarci da una regione all’altra? Quali saranno i criteri e le regole? Nelle prossime settimane, la “cabina di regia” del governo, sentiti gli scienziati, risponderà partendo dalle regole del decreto sulla Fase 2 in vigore dal 4 maggio, riporta il Corriere della Sera.

Gli indicatori da rispettare saranno di fatto due: la curva epidemica misurata tramite l’indice di contagio R0 e la capacità di tenuta delle strutture sanitarie. Solo in condizioni ottimali si potranno accogliere persone provenienti da altre regioni. I governatori potranno poi decidere, se lo riterranno opportuno, di chiudere i propri confini e impedire l’ingresso ai non residenti.

Lockdown, i due indicatori da cui dipende il nostro futuro: al minimo segnale... di nuovo tutto chiuso

A loro volta le Regioni per essere in linea con i parametri dovranno rispettare cinque indicatori: “Stabilità di trasmissione del virus; servizi sanitari non sovraccarichi; attività di readiness (dunque essere preparati a intervenire se c’è rischio); abilità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti; possibilità di garantire adeguate risorse per contact tracing; isolamento e quarantena”. Chi non risponde a questi requisiti torna alla Fase 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.