Sondaggio di Termometro Politico, gli italiani non si fidano di Giuseppe Conte: il 55,7 per cento nutre solo giudizi negativi

Brutte notizie per Giuseppe Conte. Il sondaggio realizzato da Termometro Politico parla chiaro: la maggioranza degli italiani (55,7 per cento) afferma di non avere fiducia nel presidente del Consiglio, al contrario il 43,7 per cento vanta giudizi positivi a riguardo. Poi, sulla questione emergenza Covid-19, agli intervistati è stata chiesta un'opinione sulla gestione della Fase 2. Alla domanda se "rispetto a prima dell'emergenza coronavirus la sua opinione del capo del governo è migliorata o peggiorata", il 32,1 per cento risponde "migliorata", il 31,2 "peggiorata", l'11,6 “è positiva come prima" e il 23,8 "è negativa come prima".

Cifre che non fanno ben sperare Conte, soprattutto dopo la conferenza domenicale (proprio sulle misure della seconda fase), sommersa da una vastità di critiche. I provvedimenti, rispetto al periodo antecedente il 4 maggio, non sono cambiati e per molti risultano troppo limitativi. In vista di questo e per non perdere consensi Conte non solo ha bacchettato il suo portavoce Rocco Casalino, ma ha anche raddrizzato il tiro, ammettendo che, in caso di miglioramento della situazione decessi e contagi, le Regioni potranno iniziare a riaprire tutte le attività.

