Matteo Salvini sulla cura al plasma: "Governo e Iss disinteressati, forse perché è gratis e funziona?"

05 maggio 2020 a

La cura al plasma non è perfetta perché non c’è abbastanza sangue per tutti e soprattutto funziona solo in una fase precoce e non per chi è già ricoverato in terapia intensiva. Però è un ottimo strumento a costo quasi zero, lo testimonia il caso dell’ospedale Poma di Mantova, dove stanno lavorando proprio sul plasma, la parte liquida del sangue, donato dai guariti che così trasferiscono i loro anticorpi ai pazienti malati tramite le infusioni. Tra i pazienti ammessi a questo protocollo non è stato registrato neanche un decesso da fine marzo al nosocomio mantovano, che ha fatto sapere di ritenere questa terapia “fantastica, ma purtroppo comunicata ancora troppo poco, nonostante sia sicura e non comporti alcun effetto collaterale”. Lo studio portato avanti a Mantova ha attirato l’attenzione di Matteo Salvini, che ha posto le domande giuste: “Perché sulle cure con il plasma iperimmune il governo non chiede nulla e l’Iss se ne disinteressa? Molti cittadini potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis, non c’è dietro un business milionario, è meglio occuparsi di altro”.

