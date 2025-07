Garlasco, la "compagnia parallela": indiscrezioni clamorose dalla Procura

I ragazzi - ricostruisce Il Corriere della Sera -, all'epoca neo diplomati, furono sentiti nel 2008, un anno dopo l’omicidio, in quanto frequentatori della villetta di via Pascoli, che spesso raggiungevano in bicicletta. Più di recente, invece, all’alba del 14 maggio, le case di Capra e Freddi sono state perquisite dai carabinieri in cerca di elementi utili all’interno di documenti informatici, cartacei, e nei dispositivi elettronici.

Ora però gli investigatori sentiranno anche gli ex compagni di scuola e i ragazzi che all’epoca frequentavano bar e locali di Garlasco. Per gli inquirenti da qui potrebbero arrivare indizi utili a ricostruire l’"altra" compagnia di Sempio e chissà, magari trovare il proprietario del profilo genetico di "ignoto 3". Per ora l'unico nome del cosiddetto "giro parallelo" è quello di Michele Bertani, l'amico che si è tolto la vita nel 2017. Il suo profilo genetico potrebbe essere recuperato dai familiari per effettuare un confronto con il Dna rinvenuto. Proprio lui, stando a diverse fonti, prima di togliersi la vita avrebbe lasciato un messaggio in cui scriveva: "Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare".