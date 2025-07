Allen, lo psicologo: "Come ho ragionato per trovarlo"

C’è un silenzio che spaventa, e uno che protegge. Allen, cinque anni, scomparso per oltre trentasei ore nei boschi di Latte, a Ventimiglia, ha scelto il secondo. Si è nascosto sotto terra, tra rovi e cemento, in un cunicolo vicino all’autostrada, come farebbe un cucciolo spaventato dal rumore del mondo. Non ha risposto ai richiami, non si è mosso quando gli elicotteri sorvolavano la zona. È rimasto lì, nascosto, immobile. Vivo. E ad aiutarlo, da lontano, c’è stato qualcuno che non lo conosceva affatto, ma sapeva esattamente cosa cercare. Lo psicologo ligure Roberto Ravera, esperto di neuropsichiatria infantile e disturbi dello spettro autistico, è stato chiamato nella notte tra sabato e domenica. Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha chiesto il suo intervento per capire dove poteva essersi rifugiato un bambino autistico in fuga, spaventato dai rumori, immerso in un ambiente che non conosceva.

Ravera non ha fornito certezze, ma ha offerto una chiave. «Un bambino autistico tende a nascondersi in luoghi chiusi, protetti, dove i suoni non arrivano. Non risponde agli stimoli esterni, non cerca chi lo cerca. Si protegge come può». Un rifugio, ha detto. Un cunicolo. Un angolo che per un adulto è pericoloso, ma per lui è casa. È da lì che è partita la svolta. «Ho visto le immagini – ha detto lo psicologo – è un bimbo che può affrontare digiuno e situazioni difficili».

La sera stessa alle 22, su indicazione del prefetto e grazie al consulto dello psicologo, i soccorritori - Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari hanno cambiato strategia. Dalle ricerche ampie ai dettagli invisibili. Dalla voce alle mani. «Ho disposto che si controllassero tutti i cunicoli della zona fino all’autostrada», ha spiegato Romeo, «e che si ispezionassero anche le zone d’erba fitta, ogni anfratto, ogni spazio dove un bambino potesse sentirsi al sicuro». Alle 8.48 del mattino, la svolta: Allen è stato trovato. Rannicchiato, stanco, ma vivo. Era in un cunicolo a poche centinaia di metri dalla recinzione del campeggio dove era scomparso venerdì sera. Si era nascosto lì dopo essersi allontanato, probabilmente spaventato da qualcosa, un rumore improvviso. O forse attratto da una luce. Da allora pare non si sia più mosso. «Devo ringraziare lo psicologo», confida il prefetto Romeo, «che stamane (ieri, ndr) si è detto felicissimo del ritrovamento, ma anche il ministro Piantedosi, che ci è stato vicino. La prima telefonata dopo il ritrovamento del bimbo è stata la sua».