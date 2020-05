Coronavirus, l'epidemiologo Ciccozzi: "Due ceppi diversi, quello tedesco ha infettato la Lombardia e il Nord Italia"

07 maggio 2020 a

a

a

Il coronavirus ha preso una “bella bacchettata”. Parola di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università campus bio-medico di Roma: “Il virus circola ancora, ma sempre meno ed è per questo che dobbiamo continuare a stare attenti”. Mascherine e distanziamento sociale continuano ad essere fondamentali per tenere a bada il contagio ed evitare una seconda ondata. Intervistato da Il Giorno, Ciccozzi ha anche parlato dell’audizione in commissione igiene e sanità del Senato: “Siamo partiti dal fatto che in Italia abbiamo avuto due eventi epidemici distinti, a due settimane di distanza. Uno con ceppi virali che dalla Cina, attraverso l’Europa, sono andati nel centro Italia. E un ceppo tedesco che è andato a infettare la Lombardia e il Nord Italia”.

Proprio nelle regioni settentrionali si è verificata la vera epidemia: “Forse il Centro-Sud è stato risparmiato grazie a quella coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani il 31 gennaio, ben prima di Codogno. Questo - ha spiegato Ciccozzi - ha fatto sì che fossimo più preparati a quello che sarebbe poi avvenuto con il lockdown”. Adesso la situazione epidemiologica appare sotto controllo, ma è presto per rilassarsi: “La gente purtroppo ricomincia ad aggregarsi. Io dico: tranquilli in famiglia. Ma tra amici e fidanzati piano con le confidenze. In questo momento le terapie funziona, il virus perde colpi, stiamo vincendo ma - ha chiosato Ciccozzi - è presto per abbassare la guardia”.

Bollettino e tamponi. le regioni nascondono i dati per non rischiare il lockdown?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.