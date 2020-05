Godo Sostanza Italiana, il food delivery che esalta il cibo tricolore sbarca a Milano

11 maggio 2020 a

Debutta a Milano Godo Sostanza Italiana. E’ il food delivery ideato da una coppia di giovani imprenditori milanesi, Amin Bouafsoun e Simone Sajeva. Per la loro start up hanno deciso invertire il percorso tradizionale: hanno debuttato a Londra nel 2015 per affermare l’esperienza del cibo italiano nella City e adesso aprono a Milano. La cucina è quella stellata di Tommaso Arrigoni fondatore dello storico ristorante milanese “Innocenti evasioni”. Lo chef metterà a disposizione la squadra del suo locale (momentaneamente in pausa) per la produzione dei piatti Godo ed allo stesso tempo per far conoscere ancor di più la sua cucina “semplicemente ricercata”. La sfida di Godo, infatti, è quella di offrire il servizio di consegna a domicilio di pasti di qualità a prezzi ragionevoli.

Lo sbarco a Milano è stato anticipato rispetto ai tempi previsti per dare, come spiegano i promotori, un segnale forte di fiducia, solidarietà e rinascita. Un atto di coraggio che permetterà di non perdere la filiera di produttori, fornitori e personale dipendente, sostenendo l’economia che circola attorno a queste piccole imprese che restano la maggiore risorsa del nostro territorio. Come spiegano i promotori la forza di Godo risiede proprio nella qualità della materia prima, ottenuta grazie alla ricerca dei migliori produttori italiani. Si potrà seguire lo Chef Tommaso Arrigoni sul suo profilo Instagram nella creazione dei piatti Godo, perché, come ama ripetere, il cibo fa bene al cuore, ma anche all’umore. I ragazzi di Godo, giovani e tutti italiani, evadono le consegne rigorosamente in Vespa o Fiat 500, simboli immortali del “made in Italy”.

