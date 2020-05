Silvia Romano, la frase sulla via del ritorno: "Forse potrei tornare in Africa"

11 maggio 2020 a

"Forse potrei tornarci". Silvia Romano dopo essere tornata in Italia dopo 18 mesi di prigionia in mano agli estremisti islamici si dice pronta a visitare nuovamente l'Africa. Questa la frase captata dal Messaggero durante il viaggio di ritorno dell'attivista, impegnata ad aiutare bambini nel villaggio di Chamaka in nome della onlus marchigiana Africa Milele. Non solo perché ad attenderla a braccia aperte, come se nulla fosse successo, riporta il quotidiano romano, sono i suoi colleghi, felicissimi di poterla rivedere là dove è stata rapita dai terroristi somali di Al Shabaab.

"Ora mi chiamo Aisha e ho scelto spontaneamente di convertirmi all'Islam" ha detto la giovane milanese appena atterrata a Ciampino. Un'affermazione confermata anche durante l'interrogatorio con il pm Sergio Colaiocco e con il colonnello dei Ros, Marco Rosi. Sono arrivata alla determinazione di sposare la religione islamica per convinzione. Nel periodo in cui sono stata sequestrata ho chiesto di avere un Corano per poterlo leggere, ma soprattutto per conoscere quale fosse la loro cultura e le loro ragioni. Ho imparato anche un po' l'arabo. Non ho avuto alcun tipo di violenza, sono stata trattata bene". Trattamento che ora potrebbe spingerla a tornare in Kenya, dopo un anno e mezzo di sforzi e trattative per riportarla tra le braccia della sua famiglia.

